Una foto che infiamma: Belen Rodriguez incanta tutti su Instagram con quel vestito con un spacco pazzesco, ma tutti i suoi fan notano un dettaglio.

Nulla da dire in contrario: Belen Rodriguez, anche in questa foto, è davvero spettacolare. È vero, ne siamo totalmente abituati alla sua smisurata bellezza. Ma ogni volta è come se ‘regalasse’ qualcosa di nuovo. Per la nostra Belenita è un ottimo periodo. Sembra, infatti, che l’argentina abbia ritrovato la serenità. Sia dal punto di vista professionale che sentimentale, ovviamente. Dopo il ritrovato equilibrio familiare, la modella sembra essere davvero rinata. È splendente, sorridente, felice ma, soprattutto, magnifica. Lo testimoniano, infatti, gli ultimi scatti pubblicati su Instagram. Come quest’ultimo, pubblicato poche ore fa sul suo account ufficiale. Siete curiosi di vederlo? Vi accontentiamo immediatamente.

Belen Rodriguez, lo spacco è vertiginoso: gli occhi di tutti vanno proprio lì

Come dicevamo precedentemente quindi, in questo ultimo periodo ci sono tantissimi nuovi progetti per Belen Rodriguez. In particolare, il Festival di Castrocaro. Insieme a suo marito Stefano De Martino, infatti, la showgirl argentina condurrà la serata su Rai Due. E così, proprio per annunciare ai suoi fan questa fantastica notizia, Belen ha condiviso uno scatto su Instagram davvero mozzafiato. Ammettiamolo, in suddetta foto, riproposta anche in alto, l’argentina è di una bellezza davvero disarmante. Eppure c’è chi apprezza anche altro della foto. Tra i diversi e, soprattutto, numerosi commenti che sono apparsi sotto la foto, ce ne sono un paio che avranno catturato, senz’altro, l’attenzione di tutti:

Da come si deduce, ciò che ha catturato l’attenzione dei suoi followers oltre che, ovviamente, la sua bellezza, anche la scarpe indossate sotto questo fantastico vestito in oro. In effetti, se si guardano con attenzione, sono davvero incredibili. Non trovate anche voi?

