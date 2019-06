Diletta Leotta si è mostrata più sexy che mai su Instagram: le storie mentre si allena in palestra sono virali, e non manca un momento ‘piccante’ con il personal trainer.

Diletta Leotta è una delle donne più desiderate dal pubblico maschile. Giornalista e conduttrice sportiva di successo, Diletta è anche una donna bellissima e molto sexy, che ama mostrarsi su Instagram in tutta la sua sensualità. Una vera e propria ‘Venere’ siciliana dalla bellezza nordica, che fa spesso e volentieri girare la testa ai fan su Instagram: l’ultima sua ‘storia’ non ha fatto certo eccezione, ed è diventata virale per un particolare piuttosto ‘piccante’: ecco cosa è successo.

Potrebbe interessarti anche:

Diletta Leotta super sexy in palestra: lo scherzetto del personal trainer diventa ‘piccante’

Diletta Leotta sta facendo parlare di sè da quando è diventata single dopo la fine della storia con Matteo Mammì. Tante le riviste e i siti gossip che le attribuiscono svariati flirt con altri uomini, ma per ora lei si mostra single e felice. Nelle ultime storie pubblicate su Instagram, Diletta ha condiviso con i fan una seduta di allenamento in palestra, per la quale ha scelto una mise davvero sexy. Il suo mini top bianco è molto scollato e mette in mostra il suo esplosivo decolleté, per non parlare degli short, che lasciano nude le sue gambe statuarie. Ma non è finita qui.

Durante l’allenamento, il suo personal trainer ha dato involontariamente vita a un siparietto ‘piccante’. Mentre Diletta si riprendeva e spiegava ai fan di trovarsi sul tapis roulant per una ‘passeggiata’, il suo allenatore le ha improvvisamente aumentato la velocità dell’attrezzo, costringendola a correre e a smettere di parlare con i followers a causa del fiatone. Uno scherzetto esilarante, che ha fatto ridere Diletta, ma che si è rivelato ‘piccante’ perchè la corsa improvvisa della Leotta ha chiaramente fatto ‘ballare’ il suo decolleté, rendendo la scena, seppure brevissima, molto ‘hot’.

Per rimanere sempre aggiornato su tutte le news e le curiosità sui tuoi personaggi e programmi preferiti, CLICCA QUI