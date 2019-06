Fedez cambia look, irriconoscibile sui social: quello che ha fatto ha lasciato tutti senza parole. Scopriamo insieme cosa è successo al rapper.

Diciamolo, a Fedez piace stare al centro dell’attenzione. Al marito della bellissima Chiara Ferragni basta poco per far parlare di sé. A volte, basta una foto. Una foto come quella che ha pubblicato poco fa sul suo profilo Instagram. Ebbene, i fan dei Ferragnez erano abituati ai cambi look di Chiara, ma non si sarebbero mai aspettati di vedere il rapper in versione biondo platino. Sì, è proprio quello che ha fatto Fedez ai suoi capelli, scatenando i commenti più svariati dei suoi followers. Date un’occhiata!

Fedez cambia look: capelli biondo platino per il rapper

Che sia stata una mossa per sentirsi dire che il piccolo Leone somiglia anche a lui e non solo alla Ferragni? Per molti sì, sarebbe proprio questo il motivo che ha spinto Fedez a tingersi i capelli di biondo. Un biondo talmente chiaro da sembrare bianco. Date un’occhiata al cambio look del rapper:

Siete sconvolti? Non avevamo dubbi. Fedez è davvero irriconoscibile. Ma è lo stesso cantante a ironizzare sull’arrivo anticipato dei capelli bianchi. Come prevedibile, l’ironia del web si è scatenata dei commenti al post. C’è chi lo paragona a Pamela Pericciolo, chi pensa sia un Targaryen de Il Trono di Spade, chi al nuovo look del rapper preferisce i piedi della Ferragni! Ma il giudizio più importante è arrivato proprio da lei, la sua bella mogliettina, che ha commentato così: “Ma quanto sei figo amore mio!” , con tanto di cuoricino finale. Direi che Fedez può ritenersi più che soddisfatto!

