Grande Fratello 16, Gianmarco Onestini si lascia andare ad alcune frasi contro Francesca De André e Gennaro: “Sono deluso da lui”. Ecco cosa ha svelato nelle sue Instagram Stories.

Francesca e Gennaro sono senza dubbio la coppia più discussa dell’edizione del Grande Fratello conclusasi da poco. La De André, in particolare, ha avuto più di una discussione con vari concorrenti del reality di Canale 5. E proprio uno degli ex inquilini della Casa ha detto la sua su Francesca e Gennaro, attraverso le sue Instagram Stories. Si tratta di Gianmarco Onestini, fratello di Luca. Il ragazzo ha risposto ad alcune domande sui fan, parlando anche del suo particolare rapporto con Erica, ma è la risposta su Francesca e Gennaro ad aver incuriosito i fan. Vediamo cosa ha detto.

Potrebbe interessarti anche:

Grande Fratello 16, Gianmarco contro Gennaro, colpa di Francesca De André?

Il Grande Fratello è finito da un bel po’, ma sui social i protagonisti continuano a lanciarsi frecciatine ben poco velate. L’ultimo a parlare è stato Gianmarco Onestini, che attraverso le sue Instagram Stories ha parlato di Francesca De André, soffermandosi sulla delusione provocatagli dai comportamenti di Gennaro Lillio. Date un’occhiata alle sue parole:

Parole molto dure quelle di Gianmarco, che ha confermato l’opinione negativa sulla De André, ma, soprattutto, ha espresso la sua delusione nei confronti di Gennaro. Il napoletano non avrebbe mai difeso Gianmarco dalle accuse e le parole spesso molto aggressive di Francesca nei suoi confronti. Al contrario, Gianmarco ha più volte difeso Gennaro nella Casa. “Sono stato l’unico a dire in faccia a Francesca cosa pensassi di lei”, afferma Gianmarco. Sarà stato forse questo il motivo per cui Gennaro non l’ha difeso? Considerando l’amore che Gennaro dimostra di avere per la sua Francesca, pensiamo proprio di sì!

Per tutte le ultime news sui protagonisti del Grande Fratello 16 CLICCA QUI