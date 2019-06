Giulia Salemi sta riprendendo in mano la sua vita dopo la fine della storia con Francesco Monte: su Instagram un ringraziamento speciale ai suoi fan.

Giulia Salemi e Francesco Monte si sono lasciati. La loro storia, nata nella casa del Grande Fratello tra i dubbi del pubblico che non scommetteva su di loro, è stata in realtà molto felice e bella, ma è giunta al capolinea qualche settimana fa, come annunciato dai diretti interessati. Ora, però, Giulia ha voluto fare un ringraziamento speciale a chi l’ha aiutata a riprendersi dalla delusione per la fine della storia con Monte.

Giulia Salemi, ecco il suo ringraziamento speciale ai fan

Giulia Salemi sembrerebbe quella più colpita dalla fine della storia con Francesco Monte. Mentre lui è rimasto quasi sempre in silenzio sulla vicenda, Giulia si è fin da subito mostrata sui social in tutto il suo dolore. Ora, a qualche settimana dalla rottura, la Salemi ha voluto fare un ringraziamento speciale su Instagram a tutti i suoi fan, che le sono stati vicini in questo periodo buio, aiutandola a riprendersi: ‘Carichereste anche una pila scarica, grazie’. Queste le parole di Giulia, che sembra stia pian piano ricominciando la sua vita dopo la dolorosa rottura con Francesco.

