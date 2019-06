Episodi Il Segreto, anticipazioni puntate: come vedere in streaming e cast al completo

Prosegue l’appuntamento con Il Segreto,l’amatissima e acclamata soap opera che va in onda in Italia su Canale 5 e tiene incollati allo schermo migliaia di persone ogni giorno. Il Segreto va in onda orma da moltissimi anni e ora, in Italia, siamo arrivati alla messa in onda dell’undicesima stagione e tutti gli episodi sono pieni di colpi di scena. Ogni giorno le avventure degli abitanti di Puente Viejo appassionano i fan che cercano di capire come andranno le cose tra Isaac e Antolina, Julieta e Saul, Fernando… insomma, tutti i protagonisti della serie che in queste puntate stanno tenendo banco con le loro storie. Cerchiamo allora di scoprire tutte le anticipazioni, come vedere in streaming le puntate, il cast al completo e la trama di tutti gli episodi.

Volete sapere cosa succederà? –> Anticipazioni Il Segreto: puntate dal 24 al 28 giugno 2019

Puntate Il Segreto: anticipazioni dal 17 al 21 giugno 2019

Una settimana bella tosta che vede come anticipazioni delle prossime puntate de Il Segreto il ritorno di Donna Francisca. Ma non solo, Julieta crede di essere perseguitata e lo confessa a Saul che sente come Prudencio stia cercando di boicottare le nozze. Intanto Isaac ancora non sa niente della verità sulla gravidanza di Antolina e vede Elsa per dirle che non si frequenteranno mai più.

Anticipazioni Il Segreto: puntate dal 10 al 15 giugno 2019

Vediamo insieme gli argomenti salienti e le anticipazioni delle puntate del Segreto in onda dal 10 al 15 giugno 2019: Antolina cade da un dirupo, non perde il bambino, ma Elsa viene accusata di questa tragedia anche se non è responsabile e chiede a Matias di aiutarla a parlare con Isaac. Molero dichiara guerra alla Ortega. Antolina vuole abortire e ci prova in ogni modo alla fine la donna perde il bambino e Isaac deve dare l’annuncio alla moglie. Fernando intanto non porta il denaro all’incontro con i rapitori di Emilia e Alfonso. Fernando alla fine uccide i rapitori, salva i genitori e scopre che Emilia e incinta. Francisca intanto arriva davanti a loro e li minaccia con una pistola. Fernando vedendo la Montenegro viva capisce di essere ingannato.

–> Il Segreto Anticipazioni giugno 2019: puntate dal 10 al 15

Il Segreto Streaming: come vedere le puntate

Per vedere le puntate del Segreto in streaming ci sono diversi modi: potrete guardarle sul sito di Mediaset Play o su altre piattaforme online. Se, così, aveste perso qualche puntata de Il Segreto in diretta potrete rivederle comodamente quando vorrete.

Trama Il Segreto: cosa sapere sulle undici stagioni

Le stagione de Il Segreto sono ben 11 e riassumerle in poco tempo è quasi impossibile: ecco allora un articolo completo con i riassunti delle puntate de Il Segreto di tutte le 11 stagioni: Il Segreto: trama e riassunto di tutte le stagioni e delle puntate

Cast Il Segreto: i protagonisti principali di Puente Viejo

Donna Francisca Montenegro: María Bouzas.

Don Raimundo Ulloa: Ramón Ibarra.

Donna María Dolores Asenjo de Comino: Maribel Ripoll.

Hipólito Mirañar Asenjo: Selu Nieto.

Mauricio Godoy Fernández: Mario Zorrilla Rojo.

Maria Castañeda: Loreto Mauleón.

Don Fernando Mesía: Carlos Serrano.

Matías Castañeda Samaniego: Ivan Montes.

Don Severo Santacruz: Chico García.

Don Carmelo Leal: Raul Peña.

Donna Gracia Hermosa de Mirañar: Carmen Canivell.

Onésimo Fernández Mirañar. José Gabriel Campos.

Padre Don Berengario Soto: Miguel Uribe.

Donna Marcela del Molino de Castañeda: Paula Ballesteros.

Prudencio Ortega: Josè Milán.

Donna Consuelo: Trinidad Iglesias.

Tiburcio Comino: César Capilla.

Don Melitón Melquiades: Roberto Saiz.

Irene Campuzano de Santacruz : Rebeca Sala.

Isaac Guerrero: Ibrahim Al Shami.

Antolina Ramos: Maria Lima.

Elsa Laguna: Alejandra Meco.

Per sapere tutto su il Segreto, le anticipazioni, le puntate e i protagonisti –> CLICCA QUI