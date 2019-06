La comica Katia Follesa è stata ricoverata: poche ore fa, infatti, l’attrice ha pubblicato un messaggio su Instagram che ha fatto preoccupare tutti.

Impossibile ‘dimenticarsi’ di lei. Katia Follesa è, attualmente, una delle attrici, conduttrici e comiche più apprezzate ed amate dal pubblico italiano. La sua carriera è iniziata nel 2001 quando, con la sua collega Valeria Graci, forma un duo comico. Entrambe riscuotono un successo immediato e spropositato. Nel 2012, però, le due si sciolgono. E così Katia, ormai da sola, intraprende la carriera lontano dalla sua fedele amica. Non solo comica, ma anche conduttrice. Al posto di Benedetta Parodi, infatti, Katia sarà alla conduzione di Bake off Italia Junior. Insomma, una carriera ricca e, come dicevamo precedentemente, piena di successi. Impossibile, tra l’altro, non essere tale se si considera la sua bravura, simpatia e ironia. Tuttavia, però, poche ore fa, la comica ha fatto preoccupare i suoi fan. Ecco perché.

Katia Follesa ricoverata: ecco cos’è accaduto

In un nostro articolo, vi avevamo parlato della malattia di cui soffre Katia Follesa. Anni fa, infatti, la comica di Giussano ha scoperto di avere una cardiomiopatia ipertrofica, una patologia congenita al cuore. La scoperta di tale malattia è avvenuta, tra l’altro, accidentalmente. Quando, mentre Katia guidava la sua auto, le si è annebbiata la vista. Ed è proprio da quel momento che la comica si sottopone a controlli periodici, ovviamente. Sarà proprio per questo motivo, quindi, che nelle ultime ore la bella Follesa è in ospedale. Ad annunciarlo è lei stessa su Instagram con uno scatto, che come sempre vi abbiamo riproposto in alto, davvero emozionante. Non sappiamo cosa sia successo con certezza. Se, magari, Katia sia in ospedale per controlli di routine. O altro. L’importante è, però, che lei stia bene. E, date la battute ironiche, ne siamo certi che sia così. In bocca al lupo Katia.

