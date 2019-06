Visto che il suo fidanzamento con Cristina Marino va a gonfie vele, in molti si chiedono quando ci sarà per Luca Argentero il matrimonio con l’attrice. Da una foto di lei trapela un indizio.

Luca Argentero, dal suo esordio al Grande Fratello ne ha fatta di strada. Ora è diventato uno degli attori italiani più amati, coniugando la sua bellezza alla sua predisposizione per la recitazione. I più giovani hanno avuto modo di conoscerlo anche grazie alla sua presenza come giurato in alcune edizioni di Amici, insieme ad un altro volto storico della recitazione italiana, Sabrina Ferilli. Proprio sul set di uno dei suoi film, Vacanze ai Caraibi, ha conosciuto la sua compagna, la modella e attrice Cristina Marino. Lui era già in crisi con la sua ex moglie Myriam Catania e la presenza di Cristina pare renderlo davvero felice. Del resto anche Myriam ha ritrovato la felicità con Quentin Kammermann, con cui ha avuto un figlio, Jacques. I fan della coppia la apprezzano perché è una coppia bella, fresca e che vive il proprio amore lontano dai riflettori e tutto questo traspare dalle rare foto che i due postano sui social. Proprio in una di questa foto i fan hanno notato un dettaglio importante che ha fatto scatenare la teoria di un futuro matrimonio tra i due.

Luca Argentero matrimonio con Cristina Marino: i fan notano un dettaglio importante

Cristina Marino ha infatti postato una foto di lei e il fidanzato in primo piano sorridenti e i fan hanno potuto notare un vistoso anello sull’indice di lei che sembra proprio un anello da fidanzamento ‘ufficiale’. Le nozze sembrano quindi vicine e qualcuno ha palesato la sua curiosità ai due attori chiedendo la data di nozze. La Marino e Argentero hanno per ora taciuto ma non è arrivata neppure una smentita quindi i loro followers continuano a sognare i fiori d’arancio per loro.

