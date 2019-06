Melissa Satta, incidente ‘hot’ in barca: il vestito si alza a causa del vento, lato B in bella mostra nelle Instagram Stories dell’ex velina mora.

Fan di Melissa Satta, tenetevi forte. Stavolta la sexy velina di Striscia la Notizia ha davvero infiammato Instagram. Reduce dal gossip su un presunto nuovo amore dopo la rottura con Kevin Boateng, la bellissima Satta si concede un bel viaggio a Ibiza, la ‘isla’ preferita dai vip per le vacanze, insieme alla vicina Formentera naturalmente. Ma ciò che ha colpito i fan nelle storie della Satta, non è stato certo il mare di Ibiza. Né la barca sulla quale la showgirl si é ripresa. C’è stato quello che possiamo definire un ‘incidente sexy’, a causa del troppo vento in barca. Diamo un’occhiata alle immagini bollenti, pubblicate da Melissa sul suo profilo.

Melissa Satta, incidente ‘hot’ nelle Instagram Stories: il vento scopre il lato B

Melissa Satta è più bella che mai. E con l’arrivo dell’estate – e delle foto in costume! – i fan di Instagram si stanno godendo a pieno la loro beniamina. Che, qualche ora fa, si è mostrata in una versione decisamente hot nelle sue Instagram Stories. Diversamente da quello che si può pensare, Melissa non é in costume, ma indossa una t-shirt lunga. Se non fosse per il vento che in barca è davvero eccessivo: ed ecco che il notevole lato b della showgirl appare in bella mostra. Per la gioia dei followers. Guardate un po’:

Uno splendido tramonto fa da sfondo ai video postati dalla bellissima Melissa a bordo della barca, di ritorno da Ibiza. Ma diciamolo, gli occhi dei fan si saranno concentrati su altro: il notevole fondo schiena della showgirl appare in bella mostra. ‘Colpa’ del vento, che in barca è naturalmente eccessivo. Ne vengono fuori delle immagini davvero ‘piccanti’ per i fedelissimi followers della Satta. Che, possiamo dirlo, non delude mai!

