Il Segreto, anticipazioni episodi dal 24 al 28 giugno 2019: cosa sapere e ultime news sulla serie.

Torna, come sempre, l’appuntamento con la soap opera spagnola Il Segreto che, su Canale 5, tiene incollati alla televisione migliaia di telespettatori ogni giorno. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci permettono di scoprire tutto quello che succederà negli episodi di questa settimana, ossia dal 24 al 28 giugno!

Puntate Il Segreto, anticipazioni giugno 2019

Dalle anticipazioni di questa settimana de Il Segreto, scopriamo così che Donna Francisca vuole assolutamente che Maurizio e una squadra di uomini scelti e sicuri si rechi sul luogo dell’incidente. Fernando non deve assolutamente esserci perché secondo lei potrebbe essere stato proprio lui a causare l’incidente.

Anticipazioni Il Segreto: Julieta e Elsa

Intanto per quanto riguarda la storia di amore tra Julieta e Saul, sembra che il misterioso intruso che intralcia le nozze sia Prudencio e nel mentre Julieta vorrebbe rimandare le nozze perché si sente in colpa nei confronti di tutti i paesani malati. A Puente Viejo, infatti, moltissimi cittadini sono stati colpiti da un’epidemia di varicella e il numero di malati aumenta in maniera vertiginosa. Elsa che ha già fatto la malattia, cerca così di aiutare il dottor Zabaleta nella cura dei malati, anche se la sua intenzione era quella di abbandonare la città. Una decisione legata al fatto che Isaac continua a non voler avere un rapporto con lei e anzi, rimane sempre legato ad Antolina facendole persino un regalo!

Fernando trova i figli di Maria: anticipazioni Il Segreto

Nel mentre viene ritrovata anche l’auto in cui viaggiavano i figli di Maria e all’interno ci sono l’autista e la bambinaia che purtroppo non sono sopravvissuti all’incidente. Fernando si mette alla ricerca dei bambini e alla fine riesce a trovare un primo indizio: la scarpetta di Esperanza. La ricerca continua e proprio Fernando riuscirà a trovare e a salvare entrambi i ragazzi, ma nel farlo cade si ferisce gravemente avendo poi dei problemi di respirazione e ai polmoni.

Per sapere tutto su il Segreto, le anticipazioni, le puntate e i protagonisti –> CLICCA QUI