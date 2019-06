Chi è Cristina Incorvaia Temptation Island 2019: ecco svelata l’età, la carriera ed il profilo Instagram dell’ex di Uomini e Donne.

Il famoso reality show estivo condotto da Filippo Bisciglia è tornato in tv: Temptation Island 2019 è iniziato con il botto, riempendo le case degli italiani. Sei coppie stanno mettendo a dura prova le loro storie e non sarà facile resistere ai tentatori ed alle tentatrici di questa edizione. Solo l’amore vero riuscirà a non cadere in tentazioni. Tra i concorrenti in gara c’è Cristina Incorvaia insieme al suo fidanzato David Scarantino: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla donna.

Chi è Cristina Incorvaia Temptation Island 2019: età e Instagram dell’ex di Uomini e Donne

Cristina Incorvaia è nata a Marsala, in Sicilia, il 12 febbraio 1981: la 38enne ha lavorato come modella, indossatrice e ballerina. Dopo il diploma la donna si è trasferita a Novara, dove vive oggi. Sul Instagram si chiama cristinaincorvaia_official ed ha 25,7 mila followers e piogge di like ad ogni post.

Non ha figli e non è mai stata sposata: nel 2011 ha partecipato a Uomini e Donne alla ricerca del vero amore: corteggiò Alessio Lo Passo ma non riuscì a far scattare qualcosa. Nel 2018 si è ripresentata nel trono Over del programma: è nello studio di Maria De Filippi che ha conosciuto il suo attuale compagno, David Scarantino, con cui ha preso parte al programma Temptation Island 2019. Entrambi hanno bisogno di capire se il loro è vero amore e se può durare nel tempo: negli ultimi tempi sono state troppe le discussioni che hanno fatto riflettere entrambi.

Riusciranno a risolvere i loro problemi nel resort delle tentazioni?

