Una delle tentatrici di Temptation Island 2019 Federica Lepanto ha spiegato chiaramente quale sia il suo ruolo all’interno del programma.

La prima puntata di Temptation Island è andata in onda. Il famoso programma dedicato a sei coppie che vogliono mettere in gioco il loro amore è, finalmente, iniziato. Riscuotendo, tra l’altro, un successo davvero smisurato. Tuttavia, durante la visione della prima puntata, sicuramente non sarà passata inosservata una delle tentatrici. Parliamo, infatti, di Federica Lepanto, ex concorrente e vincitrice del Grande Fratello. Ed è proprio a lei, però, che, ancora prima della messa in onda della puntata, le sono state additate diverse critiche. In merito, soprattutto, alla sua partecipazione al programma.

Federica Lepanto spiega il suo ruolo a Temptation Island

È proprio in seguito a queste accuse che Federica Lepanto ha voluto spiegare dettagliatamente il suo ruolo all’interno di Temptation Island. Certo, lei, come del resto tutte le altre single del villaggio, ha un ruolo da tentatrice. Ma ciò non significa affatto essere una ‘sfascia famiglia’. Più che altro, il suo ruolo è utile al fidanzato per capire, soprattutto, se la sua storia d’amore può ‘continuare’ oppure no.

