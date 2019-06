Chi è Nicola Tedde, uno dei fidanzati delle coppie di Temptation Island 2019: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla sua età, carriera e vita privata.

Soltanto Lunedì 24 Giugno è andata in onda la prima puntata di Temptation Island 2019, eppure sono stati offerti degli spunti davvero preziosi. Come svelato in un nostro recente articolo, infatti, il primo appuntamento del famoso programma di Canale 5 ha riscosso un notevole successo grazie anche ai gran colpi di scena e momenti esilaranti che sono avvenuti nel corso della trasmissione. A partire, quindi, dalle coppie. Se, infatti, in un recente articolo vi abbiamo parlato di Sabrina Martinengo, è opportuno conoscere adesso Nicola Tedde, il suo fidanzato. Ecco. Cosa sapete di lui? Conosciamolo nel minimo dettaglio tutto quello che occorre sapere di lei. A partire, quindi, dall’età, carriera e vita privata.

Temptation Island 2019, chi è Nicola Tedde: tutto ciò che occorre sapere su di lui

La coppia formata da Nicola Tedde e Sabrina Martinengo è davvero ‘particolare’, soprattutto per la numerosa differenza d’età che c’è tra i due innamorati. Sono, infatti, 12 gli anni di differenza tra di loro. Nonostante stiano insieme soltanto da due anni e mezzo, Nicola e Sabrina decidono di partecipare a Temptation Island per testare e, soprattutto, mettere a dura prova la loro storia d’amore. Ma, quindi, chi è esattamente Nicola? Conosciamolo nel dettaglio. A differenza di Sabrina, Nicola ha 30 anni. Ed è originario della Sardegna. Purtroppo, non si sa molto di lui. Come la sua fidanzata, anche il ragazzo è molto ‘geloso’ della sua privacy. Tanto che il suo profilo Instagram è bloccato. Tuttavia, da come si è potuto vedere dalla prima puntata, Nicola ci tiene particolarmente alla cura del suo fisico. Ed ama praticare qualsiasi tipo di sport.

