Chi è Arcangelo Bianco Temptation Island 2019: età, vita privata e Instagram del concorrente napoletano, che partecipa al reality con la fidanzata Nunzia.

Una nuova edizione di Temptation Island è appena iniziata. Il reality dedicato alle coppie, anche quest’anno, regalerà tante emozioni. Tra i concorrenti che quest’anno hanno deciso di mettere alla prova i loro sentimenti c’è anche lui, Arcangelo Bianco: con lui, nel programma, la sua fidanzata Nunzia Sansone. Nonostante stiano insieme da ben 13 anni, il loro rapporto non ha ancora raggiunto una vera stabilità. Scopriamo qualcosa in più sul giovane napoletano.

Chi è Arcangelo Bianco Temptation Island 2019: tutto sul fidanzato di Nunzia

Arcangelo Bianco è uno dei sei ‘fidanzati’ della nuova edizione di Temptation Island 2019. Ha 28 anni ed è nato il 15 gennaio. Napoletano, è iscritto alla facoltà di Economia, e nell’attesa di terminare gli studi, lavora nell’azienda di famiglia. Non si sa molto della sua vita privata, nonostante abbia deciso di ‘mettersi a nudo’ partecipando a un reality seguito come Temptation Island. Quel che è certo è che è fidanzato, da ben 13 anni, con Nunzia Sansone, la ragazza con cui ha deciso di partecipare al programma. I due si sono conosciuti quando erano davvero piccoli ma, tra alti e bassi, sono riusciti a far proseguire la loro storia d’amore. Cosa succederà alla fine di Temptation Island? Arcangelo riuscirà a risolvere i suoi problemi con Nunzia? In attesa di scoprirlo, diamo un’occhiata al profilo Instagram del concorrente napoletano, che sui social ama condividere i momenti più importanti della sua vita. Cosa aspettate a seguirlo? Ecco una foto pubblicata da Arcangelo nel suo profilo ufficiale di Instagram:

Nella foto in questione, Arcangelo è con la sua bella Nunzia, con la quale appare in molte foto sui suoi social. Torneranno a fotografarsi insieme dopo l’esperienza al reality? Non ci resta che attendere per scoprirlo!

