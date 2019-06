Temptation Island 2019, Jessica e Andrea si sono lasciati dopo il programma? Una nota influencer ha svelato alcuni retroscena sulla coppia.

Temptation Island è iniziato da pochissimo. Ma le vicende dei nuovi protagonisti stanno già appassionando milioni di telespettatori. Tra le coppie che hanno incuriosito maggiormente i fan ci sono loro, Jessica e Andrea. Fidanzati da più di due anni, i due si sarebbero dovuti sposare proprio in questi giorni. Se non fosse che lei ha deciso di disdire le nozze, a causa di alcuni dubbi sulla sua relazione con Andrea. Ma che ne sarà di loro al termine dell’esperienza nel reality? Ebbene, la nota influencer Deianira Marzano ha lanciato alcune ‘anticipazioni’ nelle sue Instagram Stories. Se siete curiosi di sapere cosa succederà a Jessica e Andrea, siete nel posto giusto!

Temptation Island 2019, Jessica e Andrea si sono lasciati dopo il programma? Deianira svela la verità

Jessica Battistello e Andrea Filomena sono due dei concorrenti della nuova edizione di Temptation Island. La loro storia ha appassionato particolarmente i telespettatori: durante la prima puntata del reality, sembra essere Andrea quello realmente innamorato tra i due. Jessica, dopo poche ore dall’inizio del programma, è sembrata già molto interessata al single Alessandro. Ma cosa succederà alla coppia dopo Temptation Island? Ebbene, sul web circola una voce secondo cui i due starebbero ancora insieme dopo la fine del programma. A lanciare lo spoiler, Deianira Marzano. Ecco cosa ha pubblicato qualche ora fa l’influencer nelle stories:

Deianira pubblica alcuni messaggi mandati a lei in privato da alcune followers. Tra questi, quello presente nell’immagine in alto. Secondo molte utenti, Jessica e Andrea non si sono lasciati al termine di Temptation Island. Ma non è tutto: i due sarebbero stati quasi d’accordo a partecipare al reality per “business“, ovvero per accrescere la loro popolarità e i loro guadagni. Inoltre, in molte accusa Jessica di sfruttare Andrea economicamente e di trattarlo come uno “zerbino”. Quanto c’è di vero in queste indiscrezioni? Non ci resta che attendere le prossime puntate di Temptation per scoprire tutta la verità!

