Chi è Nunzia Sansone Temptation Island 2019: età, vita privata e Instagram della studentessa napoletana, che partecipa al reality col fidanzato Arcangelo.

È partita da poco una nuovissima edizione di Temptation Island, il reality dedicato alle coppie condotto da Filippo Bisciglia. Tra le ‘fidanzate’ che quest’anno hanno deciso di partecipare al programma insieme alla propria metà, c’è anche Nunzia Sansone. Con lei, il suo fidanzato storico Arcangelo Bianco. Pur essendo fidanzati da ben 13 anni, i due hanno ancora qualche dubbio sul loro futuro. In attesa di conoscere le novità provenienti dal villaggio, scopriamo qualcosa in più sulla concorrente napoletana.

Per conoscere nel dettaglio tutte le coppie e i tentatori ufficiali di Temptation Island 2019 CLICCA QUI

Chi è Nunzia Sansone Temptation Island 2019: tutto sulla fidanzata di Arcangelo

Nunzia e Arcangelo formano una delle sei coppie di Tempation Island 2019. Nunzia, come Arcangelo, è di Napoli. È nata l’8 gennaio 1993 ed è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza all’Università Parthenope di Napoli. Nonostante abbia deciso di partecipare a un reality così popolare come Temptation Island, Nunzia sembra essere una persona molto riservata. Non si sa molto della sua vita privata, ma tutti conosciamo la sua storia d’amore con Arcangelo, che va avanti da ben 13 anni. I due si sono fidanzati quando erano davvero piccoli, ma nonostante gli anni passati insieme, il loro rapporto non ha ancora raggiunto la stabilità giusta. Riusciranno a risolvere i loro problemi a Temptation Island? Staremo a vedere. Nel frattempo, diamo un’occhiata al profilo ufficiale di Instagram di Nunzia. Ecco una foto pubblicata dalla ragazza sul suo profilo:

Nello scatto, Nunzia si trova col suo fidanzato storico Arcangelo, come appare in molte altre foto presenti sul suo social. Riuscirà la coppia a uscire “felice e contenta” dal reality e a scattarsi nuove foto? Non ci resta che attendere qualche settimana per conoscere tutte le novità direttamente dall’ ‘isola delle tentazioni’!

Per tutte le ultime news e anticipazioni su Temptation Island 2019 CLICCA QUI