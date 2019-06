Una Vita, anticipazioni puntate dal 24 al 28 giugno 2019: cosa succederà?

Prosegue l’appuntamento settimanale con la soap Una Vita e gli episodi che vanno in onda dal 24 al 28 giugno 2019 sembrano essere ricchi di momenti molto intensi e quasi struggenti. Per tutti gli appassionati della soap le anticipazioni sono infatti molto ricche di momenti particolari: vedremo Blanca che lascerà Diego, la figlia di Ursula avrà una relazione con Samuel e Arturo versa in condizioni fisiche sempre più precarie. Vediamo quindi che cosa succederà nel dettaglio in questa settimana di Una Vita.

Una Vita, Acacias 38: anticipazioni episodi 24-28 giugno 2019, Italia

Come prima cosa, dalle anticipazioni scopriamo che Flora è sempre più attratta da Impegna e alla fine quello che sembrava essere un mero interesse si trasformerà in una vera e propria cotta! Ma quando Flora scoprirà che il fratello voleva vendere la cioccolateria, tra i due la tensione arriverà alle stelle. Per errore poi Flora avvelenerà Impena perché la sorella di Inigo Cervera aveva preparato una torta col veleno e Flora, erroneamente, ne darà una fetta al suo amato.

Arturo Valverde intanto, il colonnello, versa in condizioni di salute sempre più gravi, ma vuole mantenere il segreto riguardo alla sua situazione, soprattutto per evitare di far sapere alla sua futura moglie che sta per unirsi in matrimonio ad un uomo molto malato.

L’attenzione delle anticipazioni poi si sposta anche ovviamente su Blanca e Diego. Quest’ultimo infatti vuole partire per la Svizzera e Ursula, terrorizzato dal fatto che lui possa scoprire la verità sul padre insieme a Samuel architetta un piano per non farlo partire. Di mezzo c’è ovviamente Blanca. Viene invitata una falsa veggente chiamata Cristina che assoggetterà Blanca e per fare penitenza e per purificarsi le consiglierà di lasciare Diego per dedicarsi invece a sedurre Samuel. Diego però non è convinto, inizia ad indagare e scopre che Blanca ha dato alla luce un figlio maschio.