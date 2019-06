In molti si sono chiesti se Gianni Sperti sia gay. Lui risponde, svelando dei dettagli sui suoi fan piccanti.

Gianni Sperti è noto ai più come opinionista a Uomini e Donne, il fortunato programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il pubblico si fida molto di lui ed è proprio Gianni ha raccogliere spesso le segnalazioni sui concorrenti. Prima di questo Gianni era un ballerino che ha partecipato anche a Buona Domenica, il programma condotto da Maurizio Costanzo, dove forse anche la De Filippi lo hanno notato. In pochi ricorderanno che in quel periodo anche Paola Barale partecipava a Buona Domenica e aveva reso pubblico il suo futuro matrimonio proprio con Gianni Sperti. Proprio a Buona Domenica la donna si era rifiutata di disegnare un uomo nudo perché era prossima al matrimonio e quindi la loro era una coppia su cui tutti avremmo scommesso ma invece le nozze sono poi state annullate. Da allora mentre Paola Barale si era presto rifatta una vita con Raz Degan, su Gianni Sperti non abbiamo avuto conoscenza di relazioni sentimentali. Questa assenza unita all’improvviso annullamento del suo matrimonio ha fatto nascere più di una voce sull’omosessualità di Gianni Sperti.

Siamo sicuri che questo sia arrivato anche alle sue orecchie da tempo ma solo ora ha deciso di dire la sua sulla questione. In un’intervista a Panorama.it, il 46enne opinionista ha confessato che per lui omosessuale non è assolutamente un un insulto semmai “un complimento”. Ha detto che nel caso in cui lo sia davvero non sarebbe di grande interesse e ha aggiunto che non ama gli outing non spontanei. Con una punta d’orgoglio ha poi fatto sapere che sui social ha corteggiatori di ambo i sessi che gli fanno commenti decisamente spinti e questo non ci stupisce, data comunque la forma fisica del ballerino che ha messo in mostra in una sua foto nudo. Ha poi rivelato che è stato difficile per lui il periodo che è seguito al matrimonio, in cui è stato al centro di pettegolezzi dai quali si è ripreso solo dopo anni e che è single e questa situazione non gli pesa affatto.

