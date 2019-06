William e Kate starebbero vivendo un momento di crisi dovuto all’intromissione di una donna, Rose Hanbury, che avrebbe fatto capitolare il Duca di Cambridge.

Il Principe William e Kate Middleton hanno fatto sognare il popolo britannico, e non solo, fin dai primi tempi del loro fidanzamento. La Duchessa di Cambridge è stata accettata a Buckingham Palace fin da subito, per i suoi modi e la sua eleganza innata, che ne hanno fatto presto una beniamina della Regina Elisabetta. Sempre impeccabile e perfetta in ogni sua uscita, Kate è anche una mamma esemplare, ma ora una terribile ombra sembra si stia abbattendo sul suo matrimonio.

Kate e William in crisi? La colpa sarebbe di Rose Hanbury, ecco chi è

William e Kate sono sposati da 8 anni e dalla loro unione sono nati tre splendidi bambini. A quanto pare, però, i due starebbero vivendo un momento di crisi, dovuto al tradimento del Duca di Cambridge con Rose Hanbury. Amica di Kate, Rose ha 35 anni ed ha un passato come modella. Oggi è sposata con il Marchese di Cholmondeley, David Rocksavage, ma il loro matrimonio, dal quale sono nati tre figli, sembra essere arrivato al capolinea, a giudicare dall’ultima apparizione pubblica di lei, che si è mostrata senza più la fede al dito. Sarà lei dunque la ‘nuova Camilla’? Non ci resta che attendere nuovi eventuali sviluppi.

