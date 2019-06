La showgirl Belen Rodriguez pubblica diverse pose ‘hot’ con l’amica su Instagram: in una di esse, l’argentina alza la gamba, è impossibile non guardare.

Continua ad essere al centro dell’attenzione Belen Rodriguez. Proprio recentemente, infatti, vi avevamo parlato di una foto davvero mozzafiato. La showgirl, per inaugurare l’impegno di Castrocaro di cui sarà la conduttrice insieme a Simona Ventura e suo marito Stefano De Martino, si lascia immortalare in un incantevole abito color bronzo che, come sempre, ha fatto ‘girare la testa’ a tutti i suoi followers. Poche ore fa, però, la nostra Belenita ha pubblicato, sempre su Instagram, una serie di scatti con la sua amica del cuore Milca Gili davvero bollenti. Che, come al solito, hanno catturato l’attenzione di tutti. In particolare, in una foto la showgirl assume una posizione davvero ‘hot’. Da cui, a tutti gli effetti, è impossibile staccare gli occhi. Ecco perché.

Belen Rodriguez su Instagram: le pose ‘bollenti’ con Milca Gili incantano

Il rapporto che c’è tra Belen Rodriguez e Milca Gili è davvero fenomenale. Nonostante le due ragazze siano lontane (Milca è argentina e vive proprio lì), appena possono si rivedono. Recentemente è stata la showgirl ad andare in Argentina e riunirsi con l’amica del cuore. Ultimamente, da come si evince da alcune Instagram stories passate, è stata, invece, Milca a ‘sbarcare’ a Milano. Lo testimoniano, tra l’altro, anche le ultime foto che la nostra Belenita ha pubblicato, pochissime ore fa, su Instagram. Da come si vede dal post riproposto in alto, il legame che c’è tra le due ragazze è visibile ad occhio nudo. Le due ragazze, infatti, sono davvero molto complici. Tuttavia, però, a catturare l’attenzione di tutti sono soprattutto le pose che Belen assume in suddetti scatti fotografici. In uno di essi, infatti, l’argentina ha la gamba alzata. E non di poco. È più che scontata, per questo, la reazione da parte dei suoi sostenitori. Che, ovviamente, guardano proprio lì per cercare di ‘intravedere’ qualche cosa.

