Valentina Dallari si è mostrata particolarmente sexy su Instagram: il suo fisico da urlo ha fatto ipnotizzare i fan.

L’anoressia è ormai un ricordo lontano: l’ex tronista di Uomini e Donne è rinata grazie alla sua famiglia ed al supporto dei medici che l’hanno accompagnata nel lungo cammino verso la guarigione. Era diventata quasi irriconoscibile: oggi Valentina è in una forma strepitosa e sul suo profilo Instagram pubblica sempre scatti super sensuali che fanno ipnotizzare i suoi fan. Negli ultimi minuti ha incantato di nuovo il web: ecco cosa ha pubblicato.

Leggi anche:

Valentina Dallari sexy su Instagram: fisico da urlo, fan ipnotizzati

Fisico incantevole per Valentina Dallari che ha sconfitto la malattia che la stava per uccidere: grazie ai medici ed alla sua famiglia l’ex tronista non soffre più di anoressia ed oggi è ritornata in splendida forma. Si nota bene nel suo ultimo scatto: la bolognese ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan con un selfie dinanzi lo specchio.

Visualizza questo post su Instagram sulle 💫💫 Un post condiviso da Valentina Dallari (@valentinadallari_) in data: 26 Giu 2019 alle ore 7:56 PDT

Tantissimi sono i complimenti che ha ricevuto la giovane. Alcuni utenti si congratulano per l’esempio che ha dato a tutti coloro che la seguono e che conoscono la sua storia: “Sei un esempio importante e molto positivo per tutte quelle ragazze che soffrono. Complimenti sei veramente bella brava Valentina”, “Tanti complimenti , stai veramente bene così !! Meravigliosa!!” sono solo due dei tantissimi commenti sotto al post pubblicato.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!