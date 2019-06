Per la showgirl Elena Santarelli è arrivata su Instagram un’accusa davvero incredibile, ma la moglie di Bernardo Corradi non ne può e sbotta: i dettagli.

Elena Santarelli è una delle donne dello spettacolo più amata ed apprezzata dal pubblico italiano. Non solo per la sua bravura, ma anche per la sua bellezza e, soprattutto, per la sua semplicità. Perché, è proprio questo la moglie di Bernardo Corradi: una donna semplice. La classica donna acqua e sapone, insomma. Sarà proprio per questo, quindi, che il suo successo è davvero smisurato, sconsiderato. Non soltanto in termini televisivi, ma anche in termini social. Su Instagram, infatti, la showgirl è davvero molto seguita. Ed è proprio con i suoi seguaci che Elena condivide, spesso, dei fenomenali scatti fotografici. Che riguardano, tra l’altro, sia la sua vita privata e sia la sua vita lavorativa. Uno di essi, però, ha suscitato una grossa polemica. Ecco di cosa parliamo.

Elena Santarelli, l’incredibile accusa su Instagram: la showgirl risponde a tono

Come dicevamo, Elena Santarelli è davvero ‘molto social’. La showgirl, infatti, condivide spesso degli scatti fotografici che raccontano un po’ di sé, della sua vita e della sua famiglia su Instagram. Impossibile, infatti, dimenticare di quando, a causa della malattia di suo figlio Giacomo, aggiornava costantemente i suoi sostenitori delle condizioni di salute del piccolo. Così come, terminata la chemioterapia, Elena ha condiviso la gioia della guarigione con i suoi fan. Ma non solo. Perché, poche ore fa, la moglie di Bernardo Corradi ha pubblicato una foto che, come detto precedentemente, ha suscitato un bel po’ di polemica. A cui lei, ovviamente, ha risposto in prima persona. Da come si può vedere nel post in alto, Elena si mostra in costume. Ed è proprio per questo motivo che c’è chi ha da ridire sulla sua forma fisica. Dicendole, quindi, di essere troppo magre. A tali parole, però, Elena non ne può e sbotta:

Tutto chiaro, no?

