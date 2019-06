Elisa Isoardi a ruota libera: ecco cosa racconta la famosa conduttrice sulla sua attuale vita sentimentale dopo Matteo Salvini.

Su Elisa Isoardi, la bella conduttrice della Prova del cuoco, riconfermata per la prossima edizione, sono girate insistentemente voci riguardo a una sua relazione dopo la rottura con il suo fidanzato storico. Per molti la Isoardi era “la fidanzata di Italia” data la sua relazione con il vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini. Nei mesi seguiti all’elezione di Matteo Salvini la mora conduttrice aveva fatto parlare di sé sia per il selfie a letto con il ministro sia per alcune sue dichiarazioni in cui sosteneva che si sarebbe fatta da parte per non intralciare la carriera del fidanzato che, unite a un post in cui gli stirava le camicie, hanno fatto storcere il naso a molti che l’hanno accusata di essere una donna all’antica e antifemminista. La rottura tra i due aveva fatto dispiacere i fan della coppia che per mesi hanno lanciato appelli ai due per rimettersi insieme. Sono poi circolate voci su una sua nuova relazione con un certo Alessandro.

Potrebbero interessarti anche:

Elisa Isoardi a ruota libera: l’equilibrio ritrovato dopo Matteo Salvini

La conduttrice ha ora deciso di fare chiarezza sulla vicenda e ha dichiarato al settimanale Oggi che Alessandro sarebbe semplicemente un amico. Inoltre per lei è proprio necessario, dopo una lunga relazione di 5 anni, prendersi un po’ di pausa dai sentimenti e afferma categoricamente di voler restare single. In questi 6 mesi da sola afferma di aver sfruttato il tempo per pensare alla propria vita e di aver vissuto in totale libertà, alzandosi a che ora voleva, mangiando o digiunando a sua scelta e praticando le attività che voleva, come andare in bici o al mare. Elisa in questo periodo ha trovato davvero un equilibrio con sé stessa riuscendo a stare bene come mai prima d’ora. Ha poi aggiunto che guarda al suo passato con serenità e di essere ottimista per il futuro perché si sente davvero pervasa da uno spirito positivo.

Per restare aggiornata sui tuoi personaggi preferiti CLICCA QUI!