Gennaro Lillio risponde alle domande dei fan su Francesca De André: le parole dell’ex gieffino sono importanti e non manca un’incredibile rivelazione.

Gennaro Lillio e Francesca De André sono al momento una delle coppie più seguite e chiacchierate della tv. La nipote del grande Fabrizio è stata la protagonista indiscussa del Grande Fratello 16, sia per la sua storia familiare, ma anche e soprattutto per le sue vicende amorose: prima la storia finita con Giorgio Tambellini per i tradimenti di lui venuti fuori quando lei era nella casa, poi l’amore con Gennaro, nato davanti alle telecamere, che sta continuando a gonfie vele anche dopo la fine del GF. I due stanno vivendo un momento d’oro, come confermato da lui su Instagram.

Potrebbe interessarti anche:

Gennaro Lillio e Francesca De André innamorati: la rivelazione di lui

Gennaro Lillio e Francesca De André sono sempre più innamorati. La conferma di ciò arriva proprio da Gennaro, che più di una volta ha già sottolineato quanto Francesca sia diversa rispetto a quando era nella casa, dove era venuto fuori il suo lato più aggressivo e litigioso. Del resto, a lui Francesca piaceva già così, tanto da aver confessato anche più di un rapporto intimo con lei nella casa. Ora i due sono felicemente fidanzati e potrebbero essere pronti a un grande passo, la convivenza.

Alla domanda di un fan che gli ha chiesto se avesse intenzione di andare a convivere con Francesca, Gennaro ha raccontato che i due stanno benissimo insieme e che la sua fidanzata è serena e tranquilla fuori dalla casa, tanto che a volte è lei a dover sopportare e calmare lui. ‘Francesca è una donna splendida e dolcissima’ – ha detto Gennaro – ‘siamo stati tanto insieme, ma presto ci rivedremo a Napoli’. Nessuna risposta precisa, dunque, alla domanda sulla convivenza, ma a giudicare dalle parole al miele di Gennaro verso la sua fidanzata, di sicuro la cosa non è così impossibile.

Per rimanere sempre aggiornato sui protagonisti del Grande Fratello e su tutti i tuoi personaggi e programmi preferiti, CLICCA QUI