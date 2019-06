Gennaro Lillio si è lasciato andare su Instagram, parlando degli ex ‘inquilini’ del Grande Fratello: parole pesanti, con tanto di stoccata a Cristian Imparato.

Gennaro Lillio è stato uno dei finalisti della scorsa edizione del Grande Fratello. Napoletano dalla bellezza nordica, Gennaro nella casa ha anche trovato l’amore: la storia con Francesca De André, nata durante il programma, continua a gonfie vele e i due cominciano a pensare anche al futuro. Ma Gennaro è anche un ragazzo molto onesto e schietto, e ora che il Grande Fratello è terminato, non si è tirato indietro dal rispondere alle domande dei fan sugli altri ex concorrenti, lanciando anche parole pesanti: ecco cosa ha detto.

Le parole di Gennaro Lillio su Cristian Imparato e gli altri ex concorrenti del GF16

Gennaro Lillio, dopo la fine del Grande Fratello, ha ricominciato la sua vita di tutti i giorni e il suo lavoro di personal trainer e modello, ma di sicuro l’esperienza vissuta nella casa gli è rimasta dentro, così come alcuni dei suoi compagni d’avventura, dei quali ha parlato su Instagram rispondendo alle domande dei fan. In particolare, il bel napoletano ha lanciato una stoccata a Cristian Imparato, dicendo che nella casa era un suo amico, ma poi dopo la fine del reality lo vedeva sempre freddo nei suoi confronti e non ne capiva il motivo, finché poi ha scoperto che Cristian aveva parlato male di lui in tutti i talk in cui era stato ospite: ‘Non poteva fare altro per farsi conoscere, visto che in casa passava solo dal letto al divano, con la copertina sulle spalle’.

Parole pesanti di Gennaro, che non le ha mandate a dire a nessuno, affermando che da quando è uscito dalla casa ha sentito soltanto Daniele e Gaetano e nessun altro, a conferma del fatto che è rimasto in buoni rapporti solo con pochi concorrenti. Sulla vittoria di Martina, Gennaro ha invece detto di essere contento per lei, perché è una persona per bene. Ma quale sarà invece il suo futuro? Per ora non si sa, ma il fidanzato di Francesca De André vuole continuare a fare il modello e ha un sogno nel cassetto: partecipare a un progetto cinematografico, anche se per arrivare a questo, ha dichiarato, ‘Bisogna studiare, studiare, studiare’.

