Gianmarco Onestini ha risposto ad alcune domande dei fan, vuotando finalmente il sacco su Erica Piamonte: ecco la verità sul loro rapporto.

Gianmarco Onestini è il terzo classificato dell’ultima edizione del Grande Fratello. Fratello di Luca, ex tronista di Uomini e Donne e protagonista del GF Vip, Gianmarco all’interno della casa si è fatto apprezzare per la sua genuinità e spontaneità, che gli hanno permesso di ottenere il favore del pubblico e soprattutto di creare rapporti di amicizia importanti, che stanno continuando anche dopo la fine del reality. In particolare il rapporto con Erica Piamonte, nato al GF, sembra aver preso una nuova piega, trasformandosi in una vera e propria relazione. Ma è davvero così? Ecco la verità di Gianmarco.

Gianmarco Onestini ed Erica Piamonte stanno insieme? Ecco la verità

Gianmarco Onestini ed Erica Piamonte sono stati molto vicini all’interno della casa del Grande Fratello, in particolare quando Gaetano Arena, con cui Erica ha avuto un flirt, è stato eliminato dal gioco. Gianmarco è stato di conforto per Erica, al punto che si pensava che tra i due stesse nascendo qualcosa. Dopo la fine del programma, i due sono sempre più vicini e in un video pubblicato su Instagram si scambiano addirittura un bacio. Ma stanno davvero insieme? Gianmarco, per rispondere alla domanda di un fan su Instagram, ha spiegato che tra lui ed Erica c’è solo una bella amicizia, che li fa divertire e stare e bene insieme. Nessun amore, dunque, almeno stando alle parole del bolognese.

Gianmarco risponde su Ivana Icardi: ‘Nulla in sospeso’

Gianmarco Onestini ha raccontato la sua verità anche su Ivana Icardi, con cui nella casa aveva avuto un particolare avvicinamento, ma lei era fidanzata e la cosa non andò oltre. Poi, dopo la sua eliminazione, l’argentina lasciò il fidanzato per dichiararsi a Onestini, ma lui le rifilò un ‘due di picche’ in diretta. Alla domanda di un fan su Ivana, Gianmarco a semplicemente ribadito di non aver nulla da dire su di lei, in quanto tra di loro è stato già tutto ampiamente chiarito.

