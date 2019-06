La nuova coppia Giulia De Lellis ed Andrea Iannone è sulla bocca di tutti: ecco la frecciatina velenosa di Cecilia Rodriguez.

La love story tra Giulia De Lellis ed Andrea Iannone è ormai un dato di fatto. Dopo numerose voci di corridoio su una loro presunta frequentazione, pochi giorni fa è arrivata la conferma. Il pilota di MotoGp, infatti, ha pubblicato una deliziosa foto con l’influencer romana e la sua piccola nipote Matilde. Una foto che, ovviamente, ha conquistato tutti. Ma che, dall’altra parte, ha suscitato il parere, i commenti di alcune persone. In particolare di Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, ex cognati di Iannone. Ecco, infatti, cosa hanno dichiarato i due riguardo a questa nuova coppia. Vi anticipiamo che Cecilia ci è andata davvero giù pesante. Ecco le sue dichiarazioni.

Potrebbe interessarti anche:

Giulia ed Andrea Iannone, nuova coppia: arriva la frecciatina di Cecilia Rodriguez

La conferma della storia d’amore tra Giulia De Lellis ed Andrea Iannone è stato un ‘fulmine a ciel sereno’. Era, per questo, inevitabile che fosse sulla bocca di tutti. Nonostante, infatti, la coppia sia tanto apprezzata dal pubblico social, c’è, invece, chi ha da ridire su di loro. E parliamo, soprattutto, di Cecilia Rodriguez, sorella di Belen nonché sua ex cognata di Andrea. In una recente intervista al settimanale ‘Chi’, infatti, la compagna di Ignazio Moser ha commentato la nuova coppia. Lasciandosi andare, tra l’altro, a delle considerazioni affatto carine nei confronti dei due ragazzi. Con una evidente nota ironica, l’argentina ha detto che, per lei, Andrea e Giulia sono perfetti insieme. Soprattutto, a causa dell’altezza. “Sono alti un metro e una banana”, dichiara Cecilia. Certo, come dicevamo una frecciatina davvero velenosa nei loro riguardi. Ma cosa sarà successo? Ricordiamo, infatti, che Cecilia e Giulia hanno partecipato alla stessa edizione del Grande Fratello Vip. E, quindi, erano diventata amiche. Mentre Andrea, fino ad un anno fa, ha frequentato casa Rodriguez. Cosa sarà successo nel frattempo?

Per ulteriori news su Giulia De Lellis ed Andrea Iannone –> clicca qui