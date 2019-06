Dopo le presunte voci di un tradimento da parte di Manuel, Giulia Cavaglia ha deciso di rompere il silenzio: il messaggio da brividi su Instagram.

In queste ultime ore Giulia Cavaglia è al centro dell’attenzione. Proprio poche ore fa, infatti, si è diffusa la notizia che il suo fidanzato Manuel Galiano l’avrebbe tradita ad Ibiza durante la sua vacanza con gli amici di sempre. A confermare tale voce è stato Amedeo Venza. Che, in un’Instagram stories, ha rivelato nome e cognome della ragazza in questione. Ma non finita qui. Perché subito dopo, tramite il profilo social di Deianira Marzano, siamo venuti a sapere che Manuel non solo aveva smentito tale indiscrezione tramite Instagram, ma, subito dopo, aveva anche rimosso la story. Insomma, una storia davvero incredibile. Ma in tutto questo, Giulia che ne pensa? Crederà a queste voci di un presunto tradimento oppure no? Ecco che, pochissimi istanti fa, l’ex tronista ha scritto un messaggio da brividi su Instagram. Ecco di che cosa si tratta.

Giulia Cavaglia, il messaggio da brividi dopo le voci del tradimenti di Manuel

Pochissimi giorni fa, era partita una nuova indiscrezione che riguardava Manuel Galiano. Sempre Deianira, infatti, aveva riportato alcune testimonianze secondo cui l’attuale fidanzato di Giulia Cavaglia era ad Ibiza con Valeria Bigella, ex di Temptation Island. A distanza di giorni, però, la situazione si ripete. Anzi. Si vocifera, addirittura, che l’ex corteggiatore avrebbe tradito la sua fidanzata con una ragazza di Firenze di nome Erica. Sarà vero? Certo, questo non lo sappiamo con certezza. Perché per adesso, sia chiaro, si parla di indiscrezioni, voci di corridoio. Non si hanno delle vere e proprie prove. O perlomeno, ancora devono essere mostrate. Ma Giulia cosa ne pensa? Ci crederà? Come dicevamo precedentemente, pochi istanti fa, l’ex tronista ha pubblicato un messaggio davvero da brividi su Instagram. ‘Prometto a me stessa la felicità’, scrive la bella torinese a corredo di una sua immagine da bambina. Cosa vorrà dire? Sarà una chiara spiegazione a questa situazione? Lo scopriremo molto presto.

