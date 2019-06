Andrea Iannone si lascia fotografare completamente nudo da Giulia De Lellis, che poi gli ruba la sua ‘adorata’ Ferrari: ecco cosa è successo.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono senza ombra di dubbio la coppia del momento. Dopo i primi incontri avvenuti ‘nell’ombra’, probabilmente per avere il tempo di conoscersi meglio, ora i due non si nascondono più e si mostrano felici e innamorati sui social. Tra i due giovani sembra davvero procedere tutto alla grande, tanto che spesso e volentieri postano foto e video insieme, a volte anche in momenti ‘piccanti’. E’ proprio quello che è accaduto poche ore fa, quando Andrea si è lasciato immortalare dalla fidanzata mentre era completamente nudo: ma vediamo cosa è successo dopo.

Andrea Iannone completamente nudo, la foto pubblicata da Giulia De Lellis

Giulia De Lellis sembra davvero innamorata pazza di Andrea Iannone. I due ragazzi, incuranti di qualche frecciatina arrivata dalla famiglia Rodriguez in merito alla loro storia, sono felici e continuano a viversi alla luce del sole. Poche ore fa Giulia ha pubblicato una foto del suo fidanzato mentre era a letto con lei. Il motociclista probabilmente dormiva ancora quando Giulia lo ha fotografato, scrivendogli una dolce dedica: ‘Lui ha visto tante curve, ma nessuna è come quella della sua schiena. Da lì si vede il mare’. Parole al miele della bella influencer, che sembra aver completamente dimenticato il passato.

Giulia ruba l’auto a Iannone, piccoli ‘dispett’ per farlo arrabbiare

Ulteriore prova che l’amore tra Giulia e Andrea procede a gonfie vele, sono i ‘dispetti’ che l’influencer ha fatto al fidanzato mentre lo aspettava nella macchina di lui, una Ferrari a cui il motociclista è evidentemente molto ‘affezionato’. Dopo essersi lamentata del forte caldo, la De Lellis ha cominciato a prendere in giro Iannone, minacciandolo di mettere in moto la macchina e combinare qualche pasticcio: ‘Ora vi dò la mia posizione, così venite tutti qui e la accarezzate un pochino’, ha poi aggiunto, minacciando di far toccare l’auto per far arrabbiare il fidanzato. Tutto un gioco, ovviamente, che dimostra l’affiatamento e l’unione tra i due giovani.

