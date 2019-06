Dopo l’addio a Francesco Monte, Giulia Salemi riceve una piacevole sorpresa: il fantastico gesto social commuove l’influencer.

Sono trascorse poche settimane dalla fine della storia d’amore tra Giulia Salemi e Francesco Monte, eppure, però, la modella marocchina non riesce ancora a ‘riprendersi’. Si sa, ricominciare dopo una storia andata male, è sempre difficile, ma non impossibile. Dalla parte sua, infatti, Giulia ha tantissime persone che le vogliono bene. E che, soprattutto in questo periodo, le stanno accanto. A partire da sua madre Fariba, fino a poi i suoi sostenitori. Sono proprio loro, infatti, che hanno compiuto, per la bella influencer, un dolcissimo gesto. Che l’ha, ovviamente, emozionata. Ecco di cosa parliamo.

Giulia Salemi, piacevole sorpresa per lei: il gesto la commuove

Durante la diretta radiofonica di Radio 105, Giulia Salemi ha ricevuto una piacevole sorpresa. Così come Diletta Leotta, infatti, anche lei ha ricevuto un mazzo di rose rosse. Se, però, per la giornalista non si conosce affatto il mittente, per la marocchina se ne ha, invece, la certezza. I suoi followers, dato il momento delicato, le ha voluto fare questo regalo. Dedicandole, tra l’altro, delle parole davvero emozionanti. Impossibile non immaginare la reazione dell’influencer. Che, alla visione di tali rosse, si è visibilmente emozionata.

