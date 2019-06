A Temptation Island 2019 nulla è scontato: ecco le anticipazioni della seconda puntata per la coppia formata da Jessica ed Andrea.

Lunedì è cominciato su Canale 5 Temptation Island, il reality con le coppie separate su un’isola di Canale 5. Già alcune di esse si sono fatte notare come, ad esempio, la coppia composta dal parrucchiere Andrea Filomena e dalla consulente Jessica Battistello. Infatti, i due avrebbero dovuto sposarsi, ma la ragazza ha deciso di annullare il matrimonio perché sicura di non volere compiere una scelta così importante. Però all’interno del programma abbiamo visto che non era solo quello il problema. La ragazza si è duramente sfogata con uno dei corteggiatori. Lasciandosi andare a delle sconvolgenti rivelazioni: Andrea la trascurerebbe al ritorno dal lavoro; tra loro due non c’è più attrazione mentale; ma, soprattutto, che è ancora troppo legato alla madre. La reazione di Andrea Filomena, ovviamente, non si è assolutamente tardata. Chiedendo, così, un immediato falò di confronto. A cui lei, però, non ha preso parte. Ma le ‘sorprese’ non terminano qui. Perché, a quanto pare, Andrea non ha visto tutto. Ecco di cosa parliamo.

Anticipazioni Temptation Island: Andrea riceve un video inedito su Jessica

Ma da quanto traspare in un video postato sul profilo Instagram ufficiale di Temptation Island, i due video in cui Andrea ha scoperto tutto questo non sono i soli. Infatti Filippo Bisceglia gli ha annunciato che c’era anche un terzo video che la redazione, vista la sofferenza palese di Andrea, aveva preferito non mostrargli e questo è qualcosa di assolutamente inedito nelle sei edizioni di Temptation. Anche questa volta Filippo e la relazione hanno dimostrato una delicatezza verso i loro concorrenti che va oltre lo share. Vedremo lunedì sera il contenuto di questo video che si preannuncia molto forte.

T.F.