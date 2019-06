Live-Non è la D’Urso tornerà in tv: tutte le novità sulla nuova edizione, che cambierà il giorno della messa in onda.

Live-Non è la D’Urso si è rivelato un vero successo. Il talk del mercoledì sera di Barbara D’Urso ha conquistato milioni di telespettatori, tant’è che Mediaset avrebbe voluto prolungarne la messa in onda fino al 3 Luglio. La D’Urso però ha rifiutato: la conduttrice ha deciso di prendersi una pausa dalla tv per un motivo ben preciso. Ma la domanda dei telespettatori è questa: tornerà Live Non è la D’Urso nella prossima stagione televisiva? Ebbene, la risposta è si! Ma ci sarà una clamorosa novità per il programma. Scopriamola insieme.

Live-Non è la D’Urso tornerà in tv a settembre: non più il mercoledì ma la domenica

Barbara D’Urso è inarrestabile. E dopo le meritate vacanze è pronta a tornare in tv con le sue trasmissioni di successo. In particolare, è Live Non è la D’Urso la vera rivelazione di quest’anno. E per i fan del programma c’è un’ottima notizia! Il talk tornerà in tv nella prossima stagione televisiva. Non si sa precisamente quando, ma dovremmo rivederlo in onda tra settembre e ottobre 2019. Ma la vera novità riguarderà il giorno in cui andrà in onda Live Non è la D’Urso: non più il mercoledì ma la domenica sera. Una nuova sfida per la D’Urso, che dovrà ‘contrastare’ le trasmissioni della domenica sera delle reti ‘rivali’. Ma siamo certi che Barbarella non si lascerà intimorire da questa nuova avventura. Ma che ne sarà di Domenica Live? Ebbene, non è ancora chiaro come si svolgeranno le riprese del programma pomeridiano: non sarebbe semplice per la D’Urso affrontare due dirette nel giro di poche ore. Live Non è la D’Urso potrebbe eventualmente essere registrato prima e mandato in onda di domenica. Ma nulla è ancora ufficiale.

