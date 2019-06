Uomini e Donne, Manuel ha tradito Giulia ad Ibiza? Lui risponde tramite un IG story ma poi cancella. Ecco le sue parole.

Manuel Galiano, fidanzato di Giulia Cavaglia, sarebbe stato beccato con una ragazza ad Ibiza: ha quindi tradito l’ex tronista. La segnalazione è arrivata da Deianira Marzano che ha mostrato un video in un locale di un ragazzo che bacia una ragazza: si tratta di Manuel? L’influencer ne è certa. Da parte di Giulia non è arrivata nessuna smentita o parola riguardo l’accaduto, Manuel invece ha pubblicato un IG story che dopo poco ha eliminato. Perché ha deciso di cancellarla? Deianira ha salvato le parole dell’ex corteggiatore prima che sparissero e le ha rese pubbliche.

Manuel ha tradito Giulia? Lui risponde ma poi cancella: le sue parole

Manuel per pochi minuti ha reso pubbliche alcune parole per difendersi da quanto sta accadendo. Deianira Marzano l’ha accusato di aver tradito Giulia ed ha postato un video sospetto: sarà vero?

Sono tanti i nomi di ragazze a cui è stato accostato Manuel Galiano riguardo il tradimento. Così l’ex corteggiatore, tramite un IG story, ha scritto: “Prima Valeria, poi Alessia, oggi è diventata Erika di Firenze. Domani? Adesso state esagerando con questa cattiveria gratuita, basta!”. Sono queste le parole del 27enne fidanzato dell’ex tronista: poco dopo però sono state cancellate. Perché?

A Deianira Marzano, si sa, non sfugge niente e così ha pensato di fare uno screenshot per rendere pubbliche le dichiarazioni. Così è stato ed ha aggiunto allo screen un suo commento a riguardo: “Bugiardo la verità verrà a galla”.

