Mara Venier è inarrestabile dopo il successo ottenuto a Domenica In, dove sarebbe riconfermata per una seconda edizione.

Mara Venier è stata confermata alla conduzione Domenica In. Dati gli ottimi successi in termini di ascolti era quasi data per scontata questa notizia ma sappiamo che le scelte delle reti televisive possono ogni tanto riservare sgradite sorprese. D’altro canto anche Mara Venier stessa ha avuto un successo tale in termini di affetto da parte del pubblico e degli ospiti che ha le hanno fatto ricevere diverse proposte e quindi non era sicuro che lei accettasse un eventuale di conferma. Ancora una volta Mara Venier si è dimostrata la “Zia Mara” e non ha rinunciato a un programma dove la gente l’ha accolta con affetto e dove lei stessa si è più volte commossa, anche se se ufficialmente sarà tutto confermato soltanto a luglio. Sempre secondo il sito Davide Maggio ci potrebbero essere degli slittamenti in termini di orario del programma. Per la RAI il programma ha ottenuto un successo tale che vorrebbe ritornare all’orario di chiusura iniziale, finendo prima della fascia preserale per Mara Venier Andrebbe bene questo tipo di orario attuale, al quale quest’anno è seguito un altro programma come La prima volta condotto da Cristina Parodi.

Potrebbero interessarti anche:

Mara Venier Domenica In: un episodio increscioso

Per la Venier dovrebbe esserci anche un programma in prima serata su cui però non si sa nulla tranne la casa di produzione che sarebbe la Magnolia. Proprio a Domenica In è nato il caso Mark Caltagirone. Infatti Pamela Prati aveva scelto Mara Venier per raccontare del suo futuro matrimonio. La Venier in un’intervista a La stampa ha dichiarato che già dal giorno dopo aveva scoperto, grazie a dichiarazioni di Roberto D’Agostino e all’ex fidanzato di Pamela Prati che era tutto una menzogna. Del resto, in una chiacchierata con Selvaggia Lucarelli nelle puntate successive all’episodio aveva dichiarato di essere rimasta un po’ delusa dall’essere stata coinvolta in questa vicenda.

Per restare aggiornato sui programmi televisivi CLICCA QUI!

T.F.