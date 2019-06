Morgan, dopo lo sfratto arrivano le parole di Simona Ventura: “Farò di tutto per aiutarlo”. Ecco cosa ha raccontato la conduttrice in merito alla vicenda che ha coinvolto il cantante.

La vicenda dello sfratto di Morgan ha riempito le pagine dei giornali negli ultimi giorni. L’ex frontman dei Bluvertigo si è visto costretto ad abbandonare la sua casa a Monza, in seguito allo sfratto. Il cantante è andato varie volte in tv a parlare della questione, soprattutto a Live Non è La D’Urso. Ma il giorno dello sfratto è arrivato, e Morgan si è lasciato andare a un lungo sfogo, in cui non sono mancate accuse per alcuni personaggi del mondo dello spettacolo che gli hanno negato supporto. Tra questi, non c’è sicuramente Simona Ventura, che si è apertamente schierata dalla parte del cantante, dichiarando di voler fare di tutto per aiutarlo. Scopriamo cosa ha detto.

Morgan, dopo lo sfratto Simona Ventura si schiera dalla sua parte: “Gli voglio bene”

All’Andkronos, la conduttrice Simona Ventura ha espresso tutta la sua solidarietà nei confronti di Marco Castoldi, in arte Morgan. Il cantante ha dovuto lasciare la sua casa a Monza e in mezzo a tante critiche ha trovato il supporto di una cara amica. Simona Ventura ha dichiarato di voler fare di tutto per aiutare Morgan: “Gli voglio bene e farò di tutto per aiutarlo.” La conduttrice ha dichiarato di essere in contatto anche con l’ex di Morgan, Jessica Mazzoli, con la quale il cantante ha finalmente chiarito: “Sono felice del loro riavvicinamento”, rivela la Ventura. Che specifica di non pensare alle colpe del cantante in questa vicenda: “Non entro in merito alla questione. Gli voglio bene e starò dalla sua parte”.

