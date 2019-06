La nave Sea Watch 3 a Lampedusa: attracco previsto in serata

La nave Sea Watch 3 è arrivata al porto di Lampedusa: l’attracco è previsto in serata.

La nave Sea Watch 3 è arrivata a Lampedusa questa mattina con a bordo 42 migranti: attraccherà in serata, non prima delle 20 poichè il traghetto per Porto Empedocle lascerà il molo commerciale a quell’ora. Quello appena citato è l’unico molo dove la Sea Watch può attraccare. I migranti a bordo potrebbero anche essere raggiunti da motovedette e fatti scendere a terra prima dell’orario programmato.

La Sea Watch 3 con a bordo 42 emigranti è arrivata al porto di Lampedusa dove attraccherà intorno alle 20. A dare l’annuncio dell’imminente arrivo è stata la nave stessa che con un tweet aveva avvisato che sarebbe entrata. Carola Rackete, comandante della nave, ha forzato il blocco senza autorizzazioni dalle autorità.

Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, non è piaciuto il comportamento della comandante ed in una diretta sul suo profilo Facebook ha affermato che la Sea Watch è una nave fuorilegge che mette a rischio la vita di tantissime persone per colpa di un gioco politico. “Useremo ogni mezzo per bloccare lo scempio del diritto, il menefreghismo delle leggi e dello spirito di dignità umana. Chi sbaglia paga, non dico solo quella sbruffoncella di comandante che fa politica sulla pelle di qualche decina d immigrati. L’autorizzazione allo sbarco non c’è, piuttosto schiero la forza pubblica. I confini sono inviolabili”, queste le parole di Salvini. La comandante che cita il ministro fin dalla mattina aveva avvisato lo sbarco a Lampedusa tramite il profilo social della ONG scrivendo: “Le vite dei migranti sono più importanti di qualsiasi gioco politico”.

