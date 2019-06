Uomini e Donne, Manuel Galiano ha tradito Giulia Cavaglia con un’altra donna? Ecco il nome della presunta ‘amante’.

Non c’è pace per Manuel e Giulia di Uomini e Donne. Le voci di una possibile crisi tra i due, negli ultimi giorni, sono sempre più insistenti. Ad alimentarle, una segnalazione shock di Deianira Marzano, che ha parlato di un video in cui Manuel avrebbe baciato un’altra donna, durante la sua vacanza con gli amici a Ibiza. Ebbene, una nuova indiscrezione arriva da Amedeo Venza, conduttore e organizzatore di eventi, molto vicino all’ambiente di Uomini e Donne. Il ragazzo ha addirittura svelato il nome della presunta ‘terza incomoda’. Diamo un’occhiata.

Uomini e Donne, Manuel Galiano beccato con un’altra donna? Ecco il nome

Manuel Galiano ha davvero tradito Giulia Cavaglia con un’altra donna? Nelle ultime ore gira sul web un video in cui il corteggiatore sarebbe intento a baciare una ragazza in un locale a Ibiza. Ma le immagini sono scure, e non è assolutamente certo che si tratti di lui. Ma se per qualcuno c’è la possibilità che Manuel abbia tradito l’ex tronista, per Amedeo Venza è davvero ufficiale. Ecco cosa ha appena postato nelle sue Instagram Stories:

Amedeo Venza non solo definisce ‘ufficiale’ il tradimento dell’ex corteggiatore, ma ha addirittura fatto il nome della ragazza che avrebbe baciato a Ibiza. Erika di Firenze… certo, non è molto. Ma secondo le ultime indiscrezioni trapelate sul web, la misteriosa ragazza potrebbe presto palesarsi e fare maggiore chiarezza sulla questione. Per Amedeo, la notizia è impossibile da smentire! Cosa accadrà? In attesa di scoprire le reazioni di Manuel e Giulia allo scoop, voi da che parte state? Credete nella sincerità di Manuel?

