Uomini e Donne, Manuel Galiano ha tradito Giulia Cavaglia? Spunta una segnalazione shock sull’ex corteggiatore. Ecco cosa è accaduto.

Giulia e Manuel sono ufficialmente fidanzati. La coppia è nata negli studi della trasmissione Uomini e Donne, e sin dal momento della scelta i due sembrano essere inseparabili. Negli ultimi giorni, però, i fan hanno notato qualcosa di sospetto. Manuel è in vacanza da solo a Ibiza, e fin qui non ci sarebbe nulla di male. Ma la voce di una crisi tra i due era talmente forte che l’ex corteggiatore ha dovuto chiarire la situazione attraverso Instagram. Ma nelle ultime ore, una nuova clamorosa indiscrezione è spuntata sul web. A svelare lo scoop è stata l’influencer Deianira Marzano, che nelle sue Instagram Stories ha parlato addirittura di tradimento. Scopriamo cosa è accaduto.

Uomini e Donne, Manuel ha tradito Giulia? Il video shock del presunto bacio

Manuel avrebbe tradito Giulia a Ibiza? Per qualcuno sì. Deianira Marzano, qualche ora fa, ha postato alcuni video su Instagram, in cui ha parlato della coppia di Uomini e Donne. L’influencer ha svelato di alcune segnalazione mandate dalle sue followers, in particolare di un video postato su Instagram da un amico di Manuel, che si trova a Ibiza con lui. Ebbene, nella Ig Story in questione, si vedono due persone che si baciano. Non è assolutamente chiaro chi fossero, essendo le due ‘ombre’ molto scure, ma per molti potrebbe trattarsi proprio di Manuel. La forma del viso del genovese, per molti utenti di Instagram, coinciderebbe con quella dell’uomo misterioso apparso nella storia dell’amico di Manuel mentre baciava una ragazza. Insomma, una notizia shock che, se si rivelasse vera, sarebbe davvero uno scoop clamoroso. In attesa di conferme o smentite da parte dei diretti interessati, voi cosa ne pensate? Credete nell’amore tra Manuel e Giulia?

