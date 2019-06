Come sarà il Meteo per il weekend 29 e 30 Giugno? Ecco cosa accadrà nelle prossime ore in Italia: è in arrivo un caldo torrenziale.

L’estate è, ormai, subentrata. Nonostante con un netto ritardo, possiamo dire che, finalmente, possiamo goderci il sole. E con esso, tutte le conseguenze che comporta l’arrivo dell’estate: mare, vacanze, ferie e giornate molto più lunghe da vivere. Questo è l’ultima settimana del mese di Giugno. E, nonostante faccia molto caldo in questi giorni, volete sapere come sarà il meteo per il weekend 29 e 30 giugno? Magari, dovete organizzare una gita in barca, un weekend romantico o, addirittura, una semplice giornata di mare, e volete sapere come saranno le previsioni meteorologiche? Beh, siete nell’articolo giusto. Vi spiegheremo, infatti, dettagliatamente tutto ciò che, secondo le previsioni, questo ultimo weekend di Giugno ci riserverà. Siete curiosi?

Weekend 29 e 30 giugno Meteo: ecco cosa ci aspetta nella prossime ore

In queste ultime ore stiamo vivendo della gran belle giornate di sole. Le spiagge, soprattutto, nel weekend, sono stracolme di persone e il caldo, com’è giusto che sia, si fa sentire sempre di più. Ma cosa accadrà nelle prossime ore? E, soprattutto, in questo ultimo weekend di Giugno? Ebbene, per il 29 e il 30 giugno, la situazione non cambierà affatto. Anzi, potremmo dire che ‘peggiorerà’, in termini meteorologici ovviamente. Per il weekend, infatti, è previsto l’arrivo di un caldo torrenziale che, secondo i meteorologi, sarà peggio di quello del 2003. Insomma, prepariamoci proprio alla grande. Ma non solo. Perché, stando ad alcune previsioni, il caldo si mescolerà ad alcuni improvvisi temporali. Certo, la probabilità è bassa. Ma, soprattutto sui versanti alpini, c’è la possibilità che accadano. Ma quali saranno, quindi, le regione maggiormente interessate da questo caldo? Ovviamente, tutta l’Italia dovrà subire queste temperature elevatissime. In particolare, il Sud. Ma, come dicevamo precedentemente, anche il Nord vivrà uno dei weekend più caldi di questi ultimi anni.

