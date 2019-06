Alessandra Amoroso lascia la musica? Le parole della cantante fanno chiarezza.

Qualche giorno fa la cantante italiana ha annunciato di volersi prendere una pausa dalla musica: una volta uscita dalla scuola di Amici, programma che le ha aperto la porta del successo, non hai mai frenato ed ha cavalcato tutte le classifiche italiane di successo, ricevendo anche molti riconoscimenti. Ha bisogno di una breve pausa, ha sottolineato, necessaria a farle staccare per un po’ la spina per dedicare il suo tempo alla famiglia ed ai suoi cari. L’annuncio ha preoccupato tutti i suoi fan: così la salentina ha rotto il silenzio ed ha spiegato cosa stesse succedendo.

Girano voci sul suo ritiro definitivo dalla musica: i fan super preoccupati l’hanno riempita di messaggi e così Alessandra Amoroso ha deciso di mettere fine a tutte le voci ed ha spiegato che tutto quello che si dice sul suo conto sono fake news. Ha ribadito di voler concedersi del tempo per stare con i suoi cari e che non ha mai pensato di abbandonare la musica definitivamente. “Qui mi danno per spacciata, facciamo gli scongiuri“, scrive ancora la salentina.

Insomma, l’ex allieva di Amici invita i suoi fan a non credere alle notizie che girano sul suo conto: ha bisogno solo di una pausa dalla musica per dedicarsi alla famiglia. Presto ritornerà a cantare ed a fare emozionare il suo pubblico.

