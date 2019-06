Amici, l’ex allievo Mameli: cosa fa adesso dopo il programma?

Amici, l’ex allievo Mameli canta ancora? Ecco cosa fa adesso dopo il programma.

L’ex allievo di Amici, Mario Castiglione in arte Mameli sembra esser sparito a differenza dei suoi ex colleghi come Giordana Angi, il vincitore Alberto Urso o Tish. Sul cantante sono girate poche voci al termine del programma eppure di applausi ne ha conquistati davvero tanti durante il suo cammino nella scuola di Maria De Filippi. Cosa starà facendo oggi Mameli? Continua a cantare?

L’ex allievo di Amici, noto a tutti con il suo nome d’arte Mameli, non ha smesso di cantare: il giovane dopo la partecipazione ad Amici non si è mai fermato ed ha realizzato un super tour chiamato “Universo Tour”. Il programma di Maria De Filippi gli ha aperto la porta del successo: sono tantissimi infatti i suoi fan.

Il giovane siciliano sul suo profilo Instagram ha sponsorizzato il suo tour facendo sapere che UNIVERSO TOUR sarà a Bologna e Firenze dopo Milano e Roma.

Insomma, Mameli non è sparito dal mondo della musica anzi continua a regalare emozioni a tutti i suoi fan!

