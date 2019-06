Barbara D’Urso tornerà per la prossima stagione televisiva con il suo ormai amatissimo Live Non è la D’Urso. Tuttavia, c’è qualcosa di preoccupante tra le previsione del nuovo palinsesto televisivo per l’anno che verrà.

Preoccupante, sì, ma fino ad un certo punto. Già, perché parliamo di alcuni eventuali cambiamenti che potrebbero mettere alla prova Barbara Carmelita con dei rivali abbastanza importanti. Colossi come Che tempo che fa a Rai Due con Fabio Fazio che si è definitivamente spostato e Le Iene su Italia Uno. Insomma, non sarà mica così semplice…

Cambiamento in arrivo per Barbara D’Urso: Live Non è la D’Urso non andrà più in onda il mercoledì sera

Un cambiamento non di poco conto per la nostra Barbara D’Urso. Quest’anno, il gioco si fa duro. Ormai, Live Non è la D’Urso è diventato un programma amatissimo: lo testimoniano i consistenti picchi di share raggiunti dalla conduttrice durante le sue serate. Ebbene, dal prossimo anno, il programma non andrà più in onda il mercoledì sera bensì la domenica sera. Quindi, a meno che non ci siano altri cambiamenti anche per quanto riguarda le altre reti televisive, Barbara D’Urso potrebbe scontrarsi con dei veri e propri titani della televisione italiana. Parliamo di Fabio Fazio su Rai Due con Che Tempo che fa e Le Iene su Italia Uno.

Certo, come sappiamo, Le Iene hanno un palinsesto molto flessibile. Negli anni, il programma si è adattato a vari giorni della settimana e, ne siamo sicuri, la produzione non avrebbe problemi a cambiare di nuovo per evitare ‘conflitti interni’ con il programma della D’Urso.

Cosa aspettarci dalla prossima stagione di Live?

Cosa aspettarci? Cosa ci farà vedere Barbara D’Urso nel suo programma la prossima stagione? Insomma, di argomenti da trattare ne troverà sicuramente. Ma siamo sicuri che non ci saranno le varie Pamela Prati, Donna Pamela ed Eliana Michelazzo sedute sulle poltrone dello studio della nostra Carmelita. Insomma, stando ai dati, se n’è parlato già abbastanza. Quindi, a scanso di clamorosi colpi di scena, non ci saranno. Chissà, facendo qualche previsione, Barbara D’Urso potrebbe continuare ad ospitare Giovanni Ciacci, che ha ricevuto un bel po’ di consensi con i suoi interventi in studio nella prima edizione. Stessa cosa vale per Karina Cascella e Guendalina Tavassi. Insomma, staremo a vedere…

