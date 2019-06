Carola Rackete, Sea Watch 3: la trentunenne comandante della nave della ONG ha deciso di entrare in acque italiane. Ma chi è?

La giornata di ieri, 26 giugno 2019, verrà ricordata per un evento senza precedenti. La Sea Watch 3, capitanata da Carola Rackete, ha violato il divieto di ingresso del Ministro Salvini ed è entrata nelle acque italiane spiegando che i migranti a bordo, salvati da morte certa in mare, avevano bisogno di aiuto immediato. La decisione è stata comunicata su Twitter e i dati del gps confermano che la nave della ONG sta navigando verso l’Italia. Una decisione coraggiosa quella di Carola Rackete, giustificata con una frase tanto semplice quanto cruciale: salvare chi sta per morire è un obbligo morale. Ma chi è Carola Rackete?

Chi è Carola Rackete, il comandante di Sea Watch 3 che sta entrando in acque italiane

Carola Rackete, 31 anni, è la comandante della Sea Watch 3, la nave dell’organizzazione umanitaria non governativa che sta cercando di portare in salvo i migranti che ha recuperato in mare aperto. La decisione di entrare nelle acque italiane nonostante il divieto diventa cruciale e rischiosa anche a livello economico poiché il decreto sicurezza bis prevede una sanzione di minimo 10mila euro, massimo 50mila euro. Non solo per lei, ma anche per l’armatore e si rischia il sequestro dell’imbarcazione. Dopo 14 giorni in nave dopo il salvataggio i migranti sono disperati e minacciano gesti estremi. Carola così ha preso il timone della situazione, in tutti i sensi e si avvicina ai porti italiani. 31 anni tedesca, ha studiato e si è laureata alla Edge University nel Lancashire in Conservazione Ambientale. Quando ancora non aveva 25 anni, come riporta Wired, è stata al comando di una nave nel Polo Nord per una missione scientifica e poi è stata secondo ufficiale per Greenpeace a bordo della Ocean Diamond e della Arctic Sunrise. Dal 2016 fa parte di Sea Watch e cerca di porre la sua vita a servizio degli altri, salvando e aiutando chi è più debole.

