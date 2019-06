Ciao Darwin, brutte notizie per il concorrente rimasto paralizzato n seguito a una caduta durante le registrazioni del programma: le condizioni dell’uomo non migliorano.

L’ultima edizione di Ciao Darwin ha avuto un grandissimo successo, come sempre. Ma un episodio spiacevole ha ‘macchiato’ la consueta leggerezza che caratterizza il programma di Paolo Bonolis. Gli incidenti avvenuti durante la prova al Genodrome hanno mandato in ospedale alcuni concorrenti. Per uno di questi, Gabriele Marchetti, la situazione sembra essere più grave del previsto. L’uomo, in seguito a una rovinosa caduta nel gioco dei rulli, si è fratturato quattro vertebre. Ma se inizialmente la situazione sembrava risolvibile in qualche mese, secondo Fanpage le condizioni di Gabriele non starebbero migliorando con l’aiuto della fisioterapia. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Ciao Darwin, non migliora il concorrente paralizzato: infezione rischiosa da curare

La situazione di Gabriele Marchetti non è delle migliori. Nonostante la fisioterapia, l’uomo è ancora immobilizzato dalle spalle in giù. La fisioterapia non sta dando i risultati sperati ma non è tutto. Gabriele dovrà sottoporsi a una nuova operazione per via di un’infezione causata da una piaga da decubito, una conseguenza piuttosto frequente per chi è costretto a stare immobile per molto tempo. L’intervento consisterà nel togliere una parte di tessuto dalla gamba per curare la piaga dietro la schiena. Un’infezione che, stando a quanto ha riportato FanPage, sarebbe davvero preoccupante. Il paziente avrebbe spesso la febbre alta, a tal punto da essere stato trasferito in un reparto più sicuro, al quale è possibile accedere solo con camice e mascherina.

