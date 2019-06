Uomini e Donne, Manuel Galiano ha tradito Giulia Cavaglia: ecco cosa ne pensa Claudia Dionigi, ex rivale di Giulia durante il trono di Lorenzo.

Nello studio di Uomini e Donne erano acerrime nemiche. Il loro obiettivo era conquistare Lorenzo Riccardi, quando il pugliese era sul trono. Parliamo di Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi, le due ex protagoniste della trasmissione di Canale 5. A spuntarla con Lorenzo è stata Claudia, che oggi è felicemente fidanzata con l’ex tronista. Per Giulia, invece, c’è stata l’opportunità del trono, conclusasi con la scelta e il fidanzamento con Manuel. Ma nelle ultime ore, le voci sul presunto tradimento di Manuel si fanno sempre più insistenti. Ed ecco che anche Claudia decide di dire la sua sulla vicenda.

Uomini e Donne, Claudia Dionigi sul tradimento di Manuel a Giulia: ‘No comment’

Claudia Dionigi è stata una delle corteggiatrici più amate di Uomini e donne. La sua semplicità e spontaneità hanno conquistato tutti sin dal primo giorno. Anche su Instagram, la ragazza è seguitissima. E proprio attraverso le sue stories, Claudia ha detto la sua riguardo l’argomento più ‘scottante’ del momento: il presunto tradimento di Manuel ai danni di Giulia. Il genovese l’avrebbe tradita durante la sua vacanza a Ibiza. Nulla è ufficiale, ma ecco cosa ha detto Claudia a riguardo:

Un ‘no comment’ in maiuscolo che dice tutto. Claudia consiglia alla Cavaglia di ‘cambiare proprio strada’, nel caso le voci sul tradimento si rivelassero vere. Per ora, non è arrivata alcuna smentita nè conferma da parte dei diretti interessati. Ma un post di Giulia, abbastanza malinconico, fa preoccupare i fan. È davvero al capolinea la storia tra i due? Se così fosse, sarebbe la seconda coppia ‘scoppiata’ poco dopo la fine del programma: i primi a chiudere la loro conoscenza sono stati Angela Nasti e Alessio Campoli. Non ci resta che attendere le prossime novità sulla complicata vicenda!

