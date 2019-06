Concerto Achille Lauro gratis a Latina: data, cosa sapere e tutto sul trapper più famoso d’Italia.

Achille Lauro è un cantante trap che, dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo, è riuscito ad avvicinarsi con la sua musica ad un pubblico amplissimo di persone. Attualmente il cantante è balzato agli onori delle cronache per aver partecipato al Pride, sia per il fatto di aver annunciato che sabato 20 luglio farà un concerto gratuito in Piazza del Popolo a Latina.

Achille Lauro live a Latina: cosa sapere sul concerto del 20 luglio

Achille Lauro live a Latina quindi, e il 20 luglio in città si aspettano oltre 20.000 persone che arriveranno nella città già dalle prime ore della giornata per cercare di ottenere il posto migliore e poter cantare tutte le canzoni di Achille Lauro a squarciagola. I negozi del centro rimarranno aperti fino a mezzanotte per l’occasione regalando così una serata estiva pazzesca ai presenti.

Chi è Achille Lauro, canzoni e successo prima di Sanremo 2019

Achille Lauro il cui vero nome è Lauro De Marinis classe 1990 è considerato un pioniere della Samba Trap una variante di questo genere in chiave più Latina. Gli esordi sono avvenuti nel 2012 quando ha deciso di prendere il nome d’arte e soprattutto di pubblicare il suo primo mixtape Barabba. Il successo poi però arriva nel 2015 con Achille Idol Immortale dal quale vengono estratti alcune canzoni di successo come real Royal Street rap e anche Dio C’è. La carriera prosegue con Santeria e Malammore, ma la consacrazione artistica di Achille Lauro è praticamente alle porte e nel corso del 2017 quando pubblica Amore mi e poi il album Pour L’Amour pubblicato nel giugno del 2018, le porte del successo si spalancano. 1969 è l’ultimo album di Achille Lauro con la partecipazione di Boss Doms e decide di andare anche alla 69esima edizione del Festival di Sanremo col brano Rolls Royce, spettinando il composto pubblico del Teatro Ariston.

Per sapere tutto sulle ultime hit estive –> CLICCA QUI