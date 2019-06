Le nuove foto in costume de Le Donatella infiammano i canali social, ma, in particolare, a catturare l’attenzione è un dettaglio ‘hot’ di Giulia.

Quando parliamo delle due sorelle più amate e più apprezzate dal popolo del nostro paese ci riferiamo, senza alcun dubbio, a Giulia e Silvia Provvedi, o meglio conosciute come Le Donatella. ll loro successo è, ormai, davvero scontato. Non soltanto nell’ambito musicale, dove sono un vero e proprio portento soprattutto dopo l’uscita del nuovo singolo ‘Scusa ma esco’, ma anche nell’ambito dei social. Proprio su Instagram, infatti, le due gemelline sono una vera e propria celebrità. Pubblicano spesso delle foto e dei video davvero spettacolari. Che, immediatamente, ottengono un riscontro positivo da parte dei loro sostenitori. Come quest’ultima foto, pubblicata davvero poche ore fa, dove Giulia e Silvia si mostrano in costume. Ecco. È proprio in questa foto che l’attenzione di tutti non solo cade sulla smisurata bellezza delle due sorelline, ma anche su un dettaglio particolare di Giulia. Ecco di cosa parliamo.

Le Donatella infiammano: il dettaglio ‘hot’ di Giulia non passa inosservato

Non è un periodo affatto facile per Giulia Provvedi. Dopo la fine della sua storia d’amore con Pierluigi Gollini, sono iniziate a diffondersi delle voci di un suo presunto tradimento. Certo, nulla di confermato. Perché, per adesso infatti, si tratta soltanto di voci di corridoio. Nulla di più, insomma. Tuttavia, però, nonostante la delusione, la bella bionda del duo Le Donatella è andata avanti. Com’è giusto che sia. Ed è pronta a godersi quest’estate che, per lei, sarà davvero indimenticabile. E così, insieme a sua sorella Silvia, si lascia fotografare in costume su una barca. Tuttavia, oltre la bellezza delle due sorelle, a catturare l’attenzione è un dettaglio davvero ‘hot’ di Giulia. Siete curiosi di conoscerli? Beh, la risposta è davvero scontata. Sul suo scultoreo fisico, la bella Provvedi ha un tatuaggio davvero particolare. È all’altezza del costato e, da come appare dalla foto, sembra essere disegnata una pistola. Particolare, no?

