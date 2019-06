Emma Marrone pubblica uno scatto in piscina: il seno diventa una doppia ‘o’ per Google, ecco la IG story sexy e divertente della cantante salentina.

Amici di Maria De Filippi le ha aperto la strada del successo: lei è stata la vincitrice nell’anno 2009 ed il suo cammino, dopo il trofeo, è stato in discesa. La salentina ha conquistato tutti con la sua potente voce ed infatti da allora ha scalato le più grandi classifiche conquistando riconoscimenti importanti e cantando con i più grandi della musica italiana ed internazionale. Tra un po’ sarà impegnata anche al cinema: sarà attrice nel prossimo film di Gabriele Muccino. La Marrone oltre ad essere brava in ciò che fa, è anche una bellissima donna: i suoi scatti su Instagram parlano da sé. Vediamo perché l’ultima foto pubblicata ha scatenato il popolo di instagram.

Emma Marrone in piscina: il seno diventa una doppia ‘o’ per Google

Emma Marrone, oltre ad essere una famosa cantante italiana, è anche una vera e propria icona sexy: tramite un IG story ha fatto andare in tilt il popolo di Instagram. Si trova in piscina con un’amica e la ripresa dall’alto mette in bella vista il suo davanzale. Lo scatto sexy diventa però un simpatico sfottò.

Sicuramente i fan avranno riso per la simpatica doppia “O” al posto del seno ma la scollatura, al pubblico maschile, sarà piaciuta molto di più.

