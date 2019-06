Dopo la chiara frecciatina di Cecilia Rodriguez a Giulia De Lellis ed una velata risposta dell’influencer, poche ora fa la romana ha chiaramente risposto.

Giulia De Lellis continua a far parlare di sé. In particolare, dopo la conferma della sua storia d’amore con Andrea Iannone, la giovane influencer è stata al centro dell’attenzione di tutti. In un nostro recente articolo, infatti, vi abbiamo parlato delle parole di Cecilia Rodriguez, in una intervista al settimanale ‘Chi’, sulla coppia che può essere definita a tutti gli effetti la coppia dell’estate. L’argentina ha espresso chiaramente il suo pensiero. Che possa piacere o no. Ma Giulia, in tutto questo, come ha reagito? Se ieri vi avevamo parlato di una velata risposta da parte della bella influencer, adesso, invece, è giunta la risposta ufficiale. Ecco a cosa dichiara in merito.

Giulia De Lellis, la risposta Instagram alla frecciatina di Cecilia

Oggi pomeriggio Giulia De Lellis si è dedicata ai suoi fan. Con un giochino davvero molto divertente su Instagram, la giovane influencer ha risposto alle domande dei suoi più accaniti sostenitori. Che, avendo la possibilità di ‘parlare’ con la loro beniamina, le hanno chiesto un po’ di tutto. E così Giulia oltre svelare dei dettagli sul suo primo incontro con Andrea Iannone e il loro attuale rapporto, ha avuto la possibilità di rispondere una volta e per tutte alla frecciatina lanciata da Cecilia Rodriguez nei giorni scorsi. C’è chi nell’Instagram stories di ieri sera, aveva visto una risposta ‘nascosta’. Con il termine ‘Putty’, infatti, la maggior parte aveva pensato fosse una frecciatina all’argentina. Ma evidentemente non era così. Perché oggi, ad una domanda specifica di una sua fan sulla questione, Giulia ha risposta in modo definitivo. ‘Che ne pensi di chi ti dice che sei alta un metro e una banana?’, è la domanda. La risposta della romana è, come sempre, simpatica, esilarante ma, soprattutto, spiazzante: “È la verità, non sono altissima. Ma sono simpatica, non posso avere tutto”.

