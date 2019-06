Giulia De Lellis ed Andrea Iannone come si sono conosciuti? E che rapporto hanno adesso? Giulia ha appena risposto ad alcune domande nelle storie Instagram.

Ha parlato molto del suo nuovo ragazzo svelando anche alcuni retroscena abbastanza interessanti. Tra le tante domande c’era una che chiedeva: “Come vi siete conosciuti?”. Giulia ha voluto rispondere con un pizzico di sarcasmo: “Eravamo ad una cena, tutte coppie. Mi stava anche molto antipatico. Non che adesso mi stia simpatico”.

Giulia De Lellis e Iannone: tutti i retroscena svelati su Instagram

Si parla spesso di Andrea Iannone sul profilo Instagram di Giulia. Beh, con tutte quelle foto che sono spuntate fuori nell’ultimo periodo era quasi inevitabile. I fan non fanno altro che chiedere. Chiedere di tutto. Hanno anche provato a mettere alla prova la De Lellis con qualche domanda pepata: “Siete fidanzati?”, lei ha risposto molto vagamente senza dare soddisfazione al follower che domandava. “Chi ha fatto il primo passo?”, hanno chiesto poi. Giulia: “Andrea, ovviamente, e non ne ha fatto solo uno”.

Andrea ti fa guidare le sue macchine? “Sì, certo, ovviamente. Anche ieri me l’ha prestata”. “Hai la passione per gli Andrea”, e lei senza tirarsi indietro: “Più che per gli Andrea, per gli str***i, ma proprio da quando sono piccola”. Poi, ha continuato: “Di Andrea mi piace la galanteria, ma soprattutto ho pensato a quando mi dissero che prima devono amare la tua famiglia”.

Alla faccia dell’intervista…

Molto più esaustiva di un’intervista l’ultima serie di risposte date ai suoi fan da Giulia De Lellis. La ex Grande Fratello ha fatto luce su diversi argomenti che vedono coinvolto anche Iannone, il motociclista di cui è innamorata (?). Sì, lo sappiamo che è una parola grossa, ma gli occhi di Giulia De Lellis, nelle ultime storie, luccicavano particolarmente quando parlava di lui. Chissà…

